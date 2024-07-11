В МИДе исключили участие России в новом саммите по Украине

Российская сторона не собирается принимать участие в новом саммите по Украине. Об этом 11 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он уточнил, что РФ известны попытки Запада реабилитироваться после провального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке и провести новое аналогичное мероприятие, куда думают пригласить Россию. При этом он отметил, что Москва пока слышит прежнюю риторику Киева.

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — заключил замглавы российского МИДа в разговоре с «РИА Новости».

Он также отметил, что после президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года, ситуация вокруг Украины не изменится принципиальным образом, не стоит ожидать, что Киев будет готов к переговорам с Москвой.

Галузин подчеркнул, что Украина в своих решениях ориентируется на Соединенные Штаты. По его словам, именно США являются главным бенефициаром конфликта.

«И именно с ними (с США. — Ред.) британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения «войны до победного конца», сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях», — напомнил Галузин.

Также он отметил, что американцы не скрывают своих корыстных целей в вопросе конфликта. По его словам, на днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США.

«Так, Энтони Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию. Его предшественница Хилари Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени [экс-президента Украины] Петра Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Джо Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный «контрнаступ» и ни в коем случае не прекращал боевые действия», — сказал Галузин.

Ранее, 15–16 июня, в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Москву к участию в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. В число отказавшихся поддержать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили упоминание поддержки со стороны представителей Ирака, Иордании и Руанды.

Накануне заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «смена декораций» в США может повлиять на решимость украинских властей пойти на переговоры, однако уточнил, что для того, чтобы они прошли на условиях Москвы, не противоречили ее интересам и не угрожали ее безопасности, режим украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, должен пасть.

8 июля Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть Евросоюз (ЕС), Китай и США, поскольку у этих государств сильные экономики и армии. Также он добавил, что его формула мира является безальтернативной, и отказался от предложений по завершению конфликта. При этом ранее он отказался от мирной инициативы, предложенной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин назвал условия для переговоров по Украине. Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений интеграции в НАТО. Также Путин предложил закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус за Украиной. На Западе и в Киеве инициативу отвергли.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.