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Зеленский назвал возможных посредников в переговорах Москвы и Киева

Зеленский: посредниками между Киевом и Москвой могут быть только США, ЕС и Китай
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть Евросоюз (ЕС), Китай и США, поскольку у этих государств сильные экономики и армии. Об этом 8 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии польского премьера.

По мнению президента Украины, посредниками могут быть только сильные союзники.

«Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — добавил он.

Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта. Он подчеркнул, что решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стало его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.

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Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

При этом 6 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. При этом чиновник дал понять, что Орбан, который на прошлой неделе провел переговоры в Москве с Путиным, не может быть таким посредником.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

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