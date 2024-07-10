Медведев допустил возможность переговоров с Киевом при падении режима Зеленского

Радикальная смена власти в Киеве, в частности — падение режима президента Украины Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек 20 мая, может привести к переговорному процессу с РФ. Об этом 10 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Размышляя о возможности переговоров, Медведев подчеркнул, что смена власти в США может подтолкнуть Украину на переговоры, однако это будет невыгодно для РФ. Ведь условия для обсуждения мира, которые представители российского руководства и сам президент РФ Владимир Путин неоднократно обозначали, были отвергнуты украинским лидером и Западом фактически сразу.

«В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что даже в случае гипотетического принятия Зеленским условий Москвы, российскому руководству следует быть осторожным — пауза в боевых действиях может быть удобна для перегруппировки украинской армии.

Однако, как пишет Медведев, если случится подобный сценарий, то на Украине точно произойдет новый госпереворот, и тогда к власти придет еще более радикально настроенные люди, а Зеленский вместе со своей администрацией может бежать на Запад, где будет «растерзан толпой».

И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, отметил Медведев.

«Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом», — пишет заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее, 18 июня, заместитель председателя Совета безопасности заявил, что Россия продолжит наступательные действия, если власти Украины не примут предложения президента РФ по мирному урегулированию украинского конфликта, и тогда ситуация изменится не в пользу Киева.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин назвал условия для переговоров по Украине. Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений интеграции в НАТО. Также Путин предложил закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус за Украиной.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.