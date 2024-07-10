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Медведев допустил возможность переговоров с Киевом при падении режима Зеленского

Медведев: смена власти в Киеве может привести к началу переговоров
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Радикальная смена власти в Киеве, в частности — падение режима президента Украины Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек 20 мая, может привести к переговорному процессу с РФ. Об этом 10 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Размышляя о возможности переговоров, Медведев подчеркнул, что смена власти в США может подтолкнуть Украину на переговоры, однако это будет невыгодно для РФ. Ведь условия для обсуждения мира, которые представители российского руководства и сам президент РФ Владимир Путин неоднократно обозначали, были отвергнуты украинским лидером и Западом фактически сразу.

«В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что даже в случае гипотетического принятия Зеленским условий Москвы, российскому руководству следует быть осторожным — пауза в боевых действиях может быть удобна для перегруппировки украинской армии.

Однако, как пишет Медведев, если случится подобный сценарий, то на Украине точно произойдет новый госпереворот, и тогда к власти придет еще более радикально настроенные люди, а Зеленский вместе со своей администрацией может бежать на Запад, где будет «растерзан толпой».

И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, отметил Медведев.

«Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом», — пишет заместитель председателя Совета безопасности.

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Ранее, 18 июня, заместитель председателя Совета безопасности заявил, что Россия продолжит наступательные действия, если власти Украины не примут предложения президента РФ по мирному урегулированию украинского конфликта, и тогда ситуация изменится не в пользу Киева.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин назвал условия для переговоров по Украине. Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений интеграции в НАТО. Также Путин предложил закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус за Украиной.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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