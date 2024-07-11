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Песков оценил возможность участия РФ во втором саммите по Украине

Песков: у второго саммита по Украине пока нет повестки
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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Вероятный саммит по Украине в настоящее время не имеет содержательной части, поэтому пока Москва не готова отвечать на вопрос об участии. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет. Нет и понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения важно, но это вторично. О каких предложениях может идти речь?», — сказал он журналистам.

При этом Песков в очередной раз подтвердил, что Москва открыта к диалогу.

Первый саммит по Украине прошел швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Москву к участию в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. В число отказавшихся поддержать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили упоминание поддержки со стороны представителей Ирака, Иордании и Руанды.

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Ранее, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Также он высказался о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Между тем российская сторона неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент России Владимир Путин 14 июня указал на то , что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра при условии, что Украина выведет свои войска из регионов РФ и откажется от вступления в Североатлантический альянс.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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