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Bloomberg сообщило о планах Киева провести второй мирный саммит до выборов в США

Bloomberg: Киев хочет провести мирный саммит с участием РФ до выборов в США
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию на Украине с участием России до президентских выборов в США. Об этом в четверг, 10 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.

По информации агентства, идея мероприятия возникла после неудавшейся июньской конференции в Швейцарии, на которой ряд государств был представлен делегациями низкого уровня, а некоторые страны не подписали итоговое заявление.

Журналисты связали попытку организовать вторую встречу перед американскими выборами с чувством срочности в Киеве из-за перспектив возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который хочет быстро решить конфликт на Украине.

Агентство напомнило, что во вторник президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе выступления в Вашингтоне призвал США помочь организовать второй саммит. Однако в беседе с Bloomberg неназванные американские чиновники усомнились в проведении подобного мероприятия с участием представителей Москвы и Киева.

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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Политолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» напомнил, что сообщения о начале подготовки новых саммитов по Украине стали появляться сразу же после окончания встречи в Швейцарии. По его оценке, местом проведения очередной конференции может стать Саудовская Аравия, но без учета мнения России мероприятие повторит судьбу швейцарского саммита.

До этого, 8 июля, Зеленский назвал возможными посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией Евросоюз, Китай и США. Он снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. По ее итогам была принята декларация, которую отказалось подписать более десятка стран. Россия участия во встрече не принимала.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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