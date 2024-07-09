Глобальный друг: Венесуэла готова поддержать план Бразилии и КНР по Украине

Венесуэла поддержит план любой страны по урегулированию украинского конфликта, который одобрит Москва, сообщил «Известиям» посол Боливарианской Республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Мирная инициатива Бразилии и Китая предполагает проведение переговоров с участием России и Украины. Идею, по словам китайской стороны, поддержало около 45 стран, среди них могут быть и государства Латинской Америки, в большинстве занявшие сдержанную позицию в отношении украинского кризиса. Насколько велик вес стран региона в переговорном процессе и почему Латинская Америка настаивает на мирном урегулировании — в материале «Известий».

Что в Венесуэле думают о конфликте на Украине

Венесуэла готова поддержать любой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который одобрит Россия, сообщил «Известиям» посол латиноамериканской страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Одновременно с этим Венесуэла не намерена соглашаться на план, который не получит одобрение со стороны Москвы.

— Венесуэла всегда будет поддерживать любой мирный план, который одобрит Российская Федерация. Если какая-либо страна предложит какой-либо план в отношении конфликта на Украине, Венесуэла всегда будет на стороне Российской Федерации и поддержит любой мирный план, в котором Российская Федерация примет участие и который она одобрит, — отметил дипломат, отвечая на вопрос «Известий» о готовности Каракаса поддержать мирную инициативу, предложенную Китаем и Бразилией.

Об этом плане стало известно в конце мая после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с советником президента Бразилии Селсу Аморимом. В тексте меморандума, который стороны подписали по итогам переговоров, содержится призыв созвать международную мирную конференцию, на которой будут представлены обе конфликтующие стороны в подходящий момент. Это предложение было сделано накануне мирной конференции в Швейцарии (прошла 15 и 16 июня), на которую не была приглашена Россия.

Пекин и Бразилиа настаивают на том, что переговоры с участием обеих сторон и справедливым обсуждением всех возможных мирных инициатив — единственный реальный способ разрешения украинского кризиса.

Стороны также утверждают, что третьи страны не должны участвовать в боевых действиях и совершать действий, которые могут привести к обострению конфликта. В тексте меморандума также констатируется необходимость противодействовать нападениям на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.

В МИД Китая утверждают, что их с Бразилией мирную инициативу поддерживает около 45 стран. Среди них Камбоджа и Венгрия.

«Для нас очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне. Что касается конфликта по соседству с Венгрией, то мы высоко ценим вашу мирную инициативу», — сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Латинская Америка выступает за переговоры

У латиноамериканских стран в целом нет сильного веса в вопросе разрешения конфликта между Россией и Украиной, считает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

— Отдельные страны, партнеры России (Бразилия, Мексика или Куба) могут иметь значение как посредники для переговоров, но для этого необходимо, чтобы их вес воспринимался одинаково как Россией, так и Украиной, — говорит эксперт.

Несмотря на это, поддержка странами Латинской Америки мирной инициативы могла бы придать ей больший вес на международной арене. Партнеры России из стран Глобального Юга своей позицией могут продемонстрировать запрос на участие обеих сторон конфликта в переговорном процессе.

Вес Латинской Америки в геополитических процессах растет на протяжении последнего десятилетия и роль союзников России в мирном процессе высока, считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

— Помимо Бразилии многие страны в Латинской Америке прилагают свои усилия для разрешения конфликта, и роль союзников России в этом достаточно высока. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагает создание блока союзников РФ и КНР в Латинской Америке, Куба приглашает российские военные корабли посетить остров — это лишь некоторые примеры безусловной демонстрации странами Латинской Америки провала политики Запада по изоляции Москвы, — комментирует эксперт.

С момента начала вооруженного противостояния большинство стран Латинской Америки заняли сдержанную позицию в отношении украинского кризиса. Часть государств региона отказалась от участия в мирной конференции в Бюргенштоке или направила номинальных представителей, то есть страны не были представлены на уровне президента или главы МИДа. Под итоговой декларацией по окончании саммита подписались Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор.

Несмотря на это, Уругвай готов поддержать любую инициативу, которая ведет к мирному урегулированию конфликта на Украине, об этом ранее «Известиям» сообщил посол латиноамериканской страны в России Даниэль Кастильос Гомес. А страны, чьи лидеры более открыто выражают поддержку Украине (Аргентина, Коста-Рика и Чили), за время конфликта не вышли за рамки риторики.

К слову, то, что даже подписавшееся под итоговой декларацией Перу не намерено действовать против России, отмечают и в Киеве. «Мы понимаем, что во многих странах Латинской Америки, в том числе и в Перу, существует большое влияние России. Но в любом случае Перу — абсолютно независимая страна», — приводит слова Владимира Зеленского перуанское издание El Comercio.

— Наш конфликт с Украиной — это еще один элемент турбулентности в международной обстановке. Все нормальные страны предпочитают действовать в прогнозируемой геополитической обстановке. Никакое латиноамериканское государство не хочет, чтобы конфликт перерос в более глобальный, — говорит Николай Калашников.

В заинтересованности стран латиноамериканского региона скорее прийти к разрешению конфликта есть и идеологический аспект, считает Егор Лидовской.

— Регион заинтересован в урегулировании конфликта, потому что во многом конец конфликта будет означать и прекращение гегемонии Запада, — считает эксперт.

Глобальный Юг смотрит на это как на шанс обрести в многополярном мире голос, права, силу и развитие, резюмировал Егор Лидовской.

Однако, разумеется, регион заинтересован в завершении конфликта и по экономическим причинам. Западные санкции осложняют торговые отношения стран Южной Америки с РФ. На этом фоне сейчас некоторые государства стараются переходить на расчеты в нацвалютах. Кроме того, западные рестрикции ударили по турпотоку из РФ в страны региона, а туризм — важная часть дохода для ряда стран этого полушария.