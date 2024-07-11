Эксперт оценил шансы Саудовской Аравии стать местом проведения саммита по Украине

Саудовская Аравия может стать следующим местом проведения конференции по Украине. Однако без учета мнения России это мероприятие повторит судьбу швейцарского саммита. Таким мнением 11 июля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день информированный дипломатический турецкий источник сообщил агентству «РИА Новости», что новая конференция по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Саудовской Аравии.

«Сразу же после окончания саммита в Швейцарии стали появляться сообщения относительно того, что началась подготовка к очередному этапу так называемых саммитов мира. В СМИ появляется информация, в том числе и по Саудовской Аравии, потому что это одно из наиболее вероятных мест, где организаторы хотели бы провести данное мероприятие. Возможно, что это будет именно в Саудовской Аравии, исходя из того что данное государство начиная с момента возникновения конфликта достаточно активно участвовало по ряду переговорных треков, в частности по обмену пленными. И саудиты неоднократно предлагали свои услуги и как посредников, и как площадки для подобного рода мероприятий», — сказал Денисов.

Однако, по словам эксперта, существенной проблемой остается то, что на подобных мероприятиях продвигается так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского.

«Было уже сделано официальное заявление замглавы МИД России Михаила Галузина касательно того, что в рамках подобного формата обсуждения Россия не видит для себя возможности и смысла участвовать в подобных мероприятиях. Такая же позиция у наших стратегических партнеров, таких как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, которые прекрасно понимают, что их приглашают на подобные мероприятия, для того чтобы репрезентовать поддержку различных государств мира, а не для того чтобы включить их в реальную конструктивную дискуссию. Это большая проблема. И Украина, и США, и другие страны коллективного Запада думают, что они за весь мир будут решать подобные вопросы и выписывать самостоятельно подобные формулы урегулирования конфликта без учета мнений других сторон. Это, конечно, невозможно, и, по-видимому, так не будет», — сказал он.

Если и состоится саммит в Саудовской Аравии, то это будет мини-аналог того, что происходило в Швейцарии, заключил Денисов.

Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке проходила 15–16 июня. По ее итогам была принята декларация, которую отказалось подписать более десятка стран, включая членов БРИКС. В их числе Армения, Бахрейн, Бразилия, ОАЭ, Индия. Россия участия в ней не принимала.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

17 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул: Москва убедилась в том, что режим президента Украины, срок полномочий которого истек 20 мая, недоговороспособен. Небензя отметил, что англосаксонские спонсоры Киева сделали всё, чтобы воспрепятствовать выходу на мирное урегулирование.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.