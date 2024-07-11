Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине

Новая конференция по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Саудовской Аравии, которая рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил информированный дипломатический турецкий источник агентству «РИА Новости».

Как заявляет агентство, в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения об очередной конференции источник заявил, что Саудовская Аравия лишь один из возможных вариантов, но пока нет никакой конкретики.

Ранее 10 июля испанские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся до конца 2024 года. Это следует из информации, которую озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих отчетах о поездке в РФ и Китай.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в этот же день заявил, что переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда Киев займет реалистичную позицию. То, что сейчас предлагает Киев, не является основной для серьезных разговоров, добавил Руденко. Россия никаких сроков по началу переговоров не ставит, отметил замминистра.

8 июля журнал Newsweek написал, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, больше не исключает начало мирных переговоров с Россией. Отмечается, что первым вероятность переговоров допустил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он ранее заявил о возможном приглашении представителя российской стороны на следующую конференцию по Украине.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.