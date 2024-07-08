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В Кремле поддержали идею Турции о создании «платформы мира» по Украине

Песков: РФ всегда была сторонником переговоров по Украине с участием всех сторон
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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В Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 6 июля заявил, что Анкара считает необходимым создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Он также подчеркнул, что Турция выступает за более широкое распространение мирных инициатив по Украине.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, наоборот, мы были сторонником переговоров с участием всех заинтересованных сторон. <...> Было бы здорово, если бы такая платформа была», — сказал он во время брифинга.

Он также указал на то, что президент России Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

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Ранее, 6 июня, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. При этом чиновник дал понять, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который на прошлой неделе провел переговоры в Москве с Путиным, не может быть таким посредником.

Ранее, 2 июля, Орбан побывал в Киеве и встретился там с Зеленским. Премьер предложил украинскому лидеру обдумать возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией, но идея президенту не очень понравилась.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

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