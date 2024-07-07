В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников

Украина может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. Об этом 6 июля заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Михаил Подоляк.

«Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», — сказал он в эфире телемарафона.

При этом Подоляк указал, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто будет публично озвучивать «достаточно банальные вещи». В частности, Подоляк дал понять, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на этой неделе посетивший Киев и Москву, не может являться посредником.

5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.

Ранее, 2 июля, Орбан побывал в Киеве и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Глава правительства Венгрии предложил украинскому лидеру обдумать возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией. Орбан также рассказал, что идея приостановить боевые действия и в это время подготовить план мирного урегулирования конфликта не очень понравилась Зеленскому.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.