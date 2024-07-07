Реклама
Прямой эфир
Армия
СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного
Мир
Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ
Мир
Глава ЦРУ направится в Катар для участия в переговорах по Газе
Мир
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Общество
Министр транспорта сообщил об усилении досмотровых пунктов на Крымском мосту
Политика
В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Мир
В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников
Общество
SHAMAN выступил на концерте в честь завершения форума-выставки «Россия» на ВДНХ
Общество
Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Мир
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Армия
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области
Происшествия
В МЧС РФ уточнили ситуацию по возгоранию на газораспределителе в Алуште
Мир
Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад
Происшествия
Газоснабжение в Алуште и еще 14 населенных пунктах приостановлено из-за аварии
Общество
В Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды
Происшествия
Линия электропередачи повреждена в селе Курской области из-за обстрела ВСУ
Сюжет:

В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. Об этом 6 июля заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Михаил Подоляк.

«Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», — сказал он в эфире телемарафона.

При этом Подоляк указал, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто будет публично озвучивать «достаточно банальные вещи». В частности, Подоляк дал понять, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на этой неделе посетивший Киев и Москву, не может являться посредником.

Мирный баланс: Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Киевом
С кем Россия готова вести диалог и как на эти предложения отреагировала Украина и ее западные партнеры

5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.

Ранее, 2 июля, Орбан побывал в Киеве и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Глава правительства Венгрии предложил украинскому лидеру обдумать возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией. Орбан также рассказал, что идея приостановить боевые действия и в это время подготовить план мирного урегулирования конфликта не очень понравилась Зеленскому.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024