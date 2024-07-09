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СМИ указали на изменение позиции Зеленского по мирным переговорам с РФ

Newsweek: Зеленский стал допускать начало мирных переговоров с РФ
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, больше не исключает начало мирных переговоров с Россией. Об этом 8 июля написал журнал Newsweek.

«Теперь ясно, что он (Зеленский — Ред.) склоняется к переговорам», — говорится в материале.

Отмечается, что первым вероятность переговоров допустил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он ранее заявил о возможном приглашении представителя российской стороны на следующую конференцию по Украине, напоминает «Газета.Ru».

По мнению автора, в данный момент Зеленский находится перед трудным выбором, поскольку согласие на мирное урегулирование может ударить по его рейтингу, но отказ приведет к катастрофе в стране.

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Ранее в тот же день Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. По его мнению, с этим справятся только «серьезные и сильные союзы». Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что российский лидер Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Также 4 июля российский лидер уточнил, что инициатива России по мирному урегулированию позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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