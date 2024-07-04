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Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия

Путин: предложенный Россией план позволит прекратить боевые действия на Украине
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Предложенная Россией инициатива по урегулированию конфликта на Украине позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговорный процесс. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров принять его позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил страны — участницы ШОС за их инициативы по урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что РФ готова учитывать соответствующие предложения.

Российский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что РФ всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение конфликта на Украине. По его словам, украинский кризис возник в результате бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.

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Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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