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Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине

Зеленский: российские представители должны быть на второй конференции по Украине
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Фото: REUTERS/URS FLUEELER
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Российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 15 июля заявил украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе пресс-конференции.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Для этого планируется выработать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Также Зеленский рассказал, что в Киеве подготовку к проведению конференции планируют завершить к ноябрю.

«Я поставлю задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту всё будет готово», — добавил он.

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Ранее, 11 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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