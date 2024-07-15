Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине

Российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 15 июля заявил украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе пресс-конференции.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Для этого планируется выработать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Также Зеленский рассказал, что в Киеве подготовку к проведению конференции планируют завершить к ноябрю.

«Я поставлю задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту всё будет готово», — добавил он.

Ранее, 11 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.