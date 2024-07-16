В МИД РФ назвали заявление Киева о готовности к переговорам очковтирательством

Заявления Украины о готовности к разрешению конфликта политико-дипломатическими методами являются очковтирательством и пустыми словами. Об этом во вторник, 16 июля, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Как напомнил дипломат, если бы власти Киева были готовы к диалогу, то отменили бы действующий на Украине указ о запрете ведения переговоров. Кроме того, продолжил Полищук, они бы согласились предметно обсуждать различные инициативы, а не только «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию «формулы», все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают», — поделился он с ТАСС.

По словам главы второго департамента стран СНГ, за «псевдомиролюбивой риторикой», а также за заявлениями о готовности к переговорам с РФ, стоит желание «завоевать симпатии стран Глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь».

Ранее, во вторник, газета The New York Times узнала, что власти Украины планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров. А 15 июля Зеленский заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение саммита мира.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.