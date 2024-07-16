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СМИ узнали о желании Украины завершить конфликт с РФ переговорами

NYT: Украина планирует завершить конфликт с РФ переговорами
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Власти Украины планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров. Об этом сообщает 16 июля издание The New York Times.

«Поскольку <конфликт> достигает отметки в два с половиной года, Украина реализует план по переговорному прекращению боевых действий», — говорится в публикации.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю.

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В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение саммита мира по Украине.

Ранее, 11 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

При этом 14 июля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск и не верит в успехи Киева.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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