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Чем закончилось «миротворческое турне» Орбана. Объясняем понятно

Орбан отправил свой мирный план по конфликту на Украине всем лидерам стран ЕС
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Фото: REUTERS/Sputnik/Valeriy Sharifulin
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил свое «миротворческое турне», начатое неожиданно и призванное способствовать урегулированию конфликта на Украине. «Известия» рассказывают об итогах его встреч с мировыми лидерами, дальнейших шагах политика и влиянии этого на разрешение украинского кризиса.

Где побывал и с кем встретился Орбан

Первым пунктом назначения Орбана стал Киев, куда он прибыл 2 июля. Премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией, но от этого плана украинский лидер отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. Подробно о реакции европейских политиков мы писали здесь.

Спустя три дня, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров. При этом Орбан уже встречался с Си Цзиньпином двумя месяцами ранее, когда китайский лидер посещал Будапешт.

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Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО, однако там тема мирного урегулирования на Украине не поднималась. Орбан лишь отметил нарастающую военизацию альянса, который всё активнее втягивается в украинский конфликт, а по окончании мероприятия встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По итогам их разговора Орбан заявил, что Трамп в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом намерен добиться урегулирования конфликта на Украине.

Что Орбан намерен делать дальше

Итоги «миссии мира» премьер-министра Венгрии подвел его политический директор Балаж Орбан. 15 июля он рассказал, что глава правительства проинформировал лидеров стран Евросоюза о предложениях Будапешта по урегулированию на Украине. Орбан намерен убедить руководство ЕС в необходимости следовать его плану, а также продолжать свою миротворческую миссию, в связи с чем планируются новые поездки и переговоры.

Балаж Орбан также рассказал, что Трамп поддерживает мир и в случае прихода к власти сможет его установить. До тех пор пока это не произойдет, нынешняя администрация Соединенных Штатов предпочтет продолжение боевых действий, отметил он.

Реакция на инициативу Орбана в Европе

Еще до приезда в Москву визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме. После окончания турне недовольство Орбаном в Европе усилилось — газета The Globe Times написала, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость из-за действий политика, а в Еврокомиссии официально заявили, что не будут обсуждать итоги поездки Орбана в Россию и Китай.

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Мирная инициатива венгерского премьера даже привела к тому, что министры иностранных дел Евросоюза намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште и вместо этого отправятся на подобное мероприятие, организованное главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Что дальше

Политолог Юрий Светов уверен, что европейским лидерам придется прислушаться к Орбану и оценить его усилия, так как его поддерживает Трамп, чьи шансы вернуться в Белый дом только увеличились в связи с недавним покушением.

«Письмо (мирный план Орбана. — Ред.) главам ЕС воспринято крайне негативно. Они всячески напирают на то, что он не имел права выступать от имени Евросоюза. Продолжается истерия, одни предлагают лишить Венгрию вообще права на председательство, другие предпринимают конкретные шаги по бойкоту Венгрии, звучат призывы игнорировать мероприятия, которые будут проходить в Будапеште. Но эти заявления были сделаны до покушения на Трампа. Сейчас, когда, очевидно, шансы Трампа резко выросли, эти господа будут немножко поаккуратнее, потому что из всего Евросоюза, пожалуй, только у Орбана есть личные контакты с Трампом», — отметил Светов в беседе с «Известиями».

Кроме того, источник в ЕС не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании.

Стоит напомнить, что 14 июня Путин заявлял, что Москва делает Киеву еще одно реальное, конкретное мирное предложение, отказ от которого станет моральной и политической ответственностью украинского руководства и его западных союзников. Глава государства тогда перечислил ряд требований для возобновления мирного диалога. К ним относятся вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Украинская сторона назвала это ультиматумом. Зеленский же настаивает на реализации своей «формулы мира».

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