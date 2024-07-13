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Будет Пешту: ЕС хочет наказать Венгрию за контакты с Россией и Китаем

Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны
Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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Еврокомиссия не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения его визитов в Россию и Китай, сообщил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. В ведомстве уточнили, что поездки в Москву и Пекин не отражают общую позицию союза. При этом в ЕС ищут способ наказать Венгрию за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. 11 июля Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним мир на Украине. Последние визиты Орбана усилили противоречия Венгрии с Евросоюзом. При этом эксперты сомневаются в том, что Брюссель сможет оказать существенное влияние на дипломатическую активность Будапешта.

Встреча Еврокомиссии с Орбаном

Председательство Венгрии в Евросоюзе, начавшееся с миротворческих визитов премьер-министра страны в Россию, Китай, США и на Украину, усилило противоречия Будапешта и руководства ЕС по украинскому конфликту. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином не были согласованы с европейскими союзниками Будапешта.

9 июля в Еврокомиссии посетовали, что Орбан не отчитался по итогам поездки в Пекин. Тем не менее Венгрия проинформировала председателя Евросовета Шарля Мишеля и глав государств — членов ЕС о деталях контактов с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом в Еврокомиссии заявили, что не планируют обсуждать с венгерским правительством результаты визитов в Москву и Пекин.

Орбан

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместного заявления для прессы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Ответ: нет, — сказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. — Премьер-министр Венгрии не совершал эти визиты от имени Европейского союза. У него не было мандата на визиты в качестве сменного председателя ЕС (который в любом случае не обладает компетенцией во внешней политике), на то, чтобы предпринимать их от имени Европейского союза. Он не представлял согласованную европейскую позицию и политику.

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Венгерский дипломатический источник сообщил «Известиям», что ему неизвестно, будет ли встреча Орбана с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

— Орбан уже написал достаточно большое письмо Мишелю, и поэтому не думаю, что такая встреча будет, — сказал источник.

Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречается с Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, США

Фото: REUTERS/Viktor Orban via Facebook

Миротворческие усилия Венгрии практически сразу попали под шквал критики еврочиновников и многих лидеров членов ЕС, в числе которых канцлер ФРГ Олаф Шольц. Президент Франции Эммануэль Макрон также открестился от Орбана, подчеркнув, что переговоры с Россией и Китаем по Украине — его личная инициатива и они ЕС ни к чему не обязывают. Поддержала мирную инициативу Будапешта лишь Словакия. Впрочем, Орбан открыто заявлял, что поскольку Венгрия — суверенная страна, она не должна обращать внимание на «бюрократический бред» Брюсселя.

Стоит отметить, что Виктор Орбан не стал встречаться с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне 9–11 июля. Вместо этого он провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, дав высокую оценку усилиям Анкары по обеспечению переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Позже он направился во Флориду в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, где политики также обсудили мир на Украине. Орбан назвал встречу с Трампом «миротворческой миссией 5.0», а самого республиканца — фактически действующим президентом страны. Ранее Трамп не раз заявлял, что Украина проигрывает и необходимы переговоры с Россией.

На этом фоне в Евросоюзе рассматривают способы наказать Венгрию, среди которых — бойкот председательства страны в ЕС. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 11 июля объявил, что члены правительства королевства летом не поедут в Будапешт для неформальных министерских встреч. Кристерссон осудил Орбана, заявив, что тот «захватил» председательство в ЕС и использует его для собственной выгоды. Ожидается, что к бойкоту может присоединиться премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Подпись
Фото: Getty Images/Lizenzfrei

Параллельно в Европарламенте решили запустить сбор подписей под письмом с призывом к высшему руководству ЕС временно лишить Венгрию права голоса в сообществе. Инициатором выступил эстонский евродепутат Рихо Террас. По его мнению, «простое осуждение на словах» не имеет никакого эффекта. Кроме того, евродепутаты демонстративно не пригласили Орбана выступать на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва. Будапешт как председатель ЕС должен был представить парламентариям свою программу на полгода. Однако венгерский дипломатический источник сообщил «Известиям», что речь премьера может быть перенесена на сентябрь. Виктор Орбан сможет выступить в Европарламенте как минимум дважды: в начале и в конце своего председательства в ЕС.

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Противоречия Венгрии и ЕС

Визиты Орбана в Россию и Китай стали предметом обсуждения для послов ЕС, которые собрались в Брюсселе 10 июля. Однако портал Euractiv писал, что страны Евросоюза не представили никаких конкретных мер, связанных с лишением Венгрии председательства в Совете ЕС. 25 из 27 стран сообщества высказали недовольство: не считая Венгрии, от критики воздержалась Словакия, которая не стала принимать участие в обсуждении этого вопроса.

Возможности Брюсселя в отношении Будапешта весьма ограничены, поскольку попытки повлиять на его начавшееся председательство в Совете ЕС могут иметь юридические последствия для Евросоюза. Венгерский эксперт, член «Валдайского клуба» Габор Штир считает, что Будапешт будет вести себя активно на дипломатическом поприще на протяжении всего периода председательства в ЕС.

— Орбан самый громкий, и этот подход многим не нравится. Его дипломатическая активность — для чиновников это некомфортная ситуация. Но никаких серьезных последствий для отношений Брюсселя с Будапештом не будет, потому что они и так уже холодные. Хуже уже некуда, — сказал эксперт «Известиям». — ЕС будет пытаться что-то блокировать. Например, некоторые министры и представители стран-членов не будут приезжать в Будапешт и станут игнорировать какие-либо встречи. Но это ничего особо не даст: эти меры будут, по сути, символические. Стоит ожидать дальнейшую критику Венгрии, но серьезных последствий не будет.

Будапешт
Фото: Global Look Press/Zheng Kaijun

При этом визиты Виктора Орбана в Россию и Китай только усилили противоречия Венгрии с ЕС, который пытается удержать в орбите своего влияния общий антироссийский курс европейских стран.

— Венгрия показывает, что она ведет свою собственную политику внутри Европейского союза. Она отрицает единоначалие и преимущество именно наднациональных институтов. Будапешт четко показывает, что отстаивает национальный уровень принятия решений. Потеря идентичности в условиях подчинения диктату Евросоюза для Венгрии несет очень большие издержки, — заявила «Известиям» профессор СПбГУ Наталья Еремина. — Понятно, что на протяжении всего конфликта Венгрия отстаивала национальные интересы в сфере энергетики, требуя применять в отношении себя особую позицию в отношении покупки энергоносителей из России.

Кроме того, она не раз высказывала недовольство политикой Киева в отношении венгерского меньшинства на западе Украины. Претензии Будапешта связаны с дискриминацией закарпатских венгров (например, из-за запрета на обучение на их родном языке), а также венгерских компаний. В частности, на Украине продолжаются попытки судебного преследования крупнейшего фармацевтического концерна страны Gedeon Richter из-за работы в России. На этом фоне Венгрия, используя полномочия страны как члена ЕС, продолжает блокировать выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира для Киева и критиковать решение блока о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Кроме того, она выступает против военной помощи Киеву. В частности, Венгрия стала единственной страной ЕС, блокирующей выделение денежных средств Украине. В свою очередь, ЕС продолжает блокировать выделение Венгрии по меньшей мере €19 млрд из-за проблем с верховенством закона и обеспечением прав меньшинств в стране.

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