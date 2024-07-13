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СМИ узнали о ярости Брюсселя из-за визита Орбана в РФ и КНР

GT: Брюссель пришел в ярость из-за визита Орбана в РФ и КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и КНР. Об этом говорится в материале на сайте The Global Times 13 июля.

В статье, приуроченной к саммиту НАТО, журналисты обратили внимание на стремление Запада подавить инакомыслие в собственных рядах на фоне недавнего тура венгерского премьера.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — говорится в материале.

Подобная реакция Брюсселя демонстрирует, что западные лидеры не собираются уступать место переговорщика по украинскому конфликту сторонам, которые не будут проводить их линию.

«Чего хотят англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства, так это укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным месторождениям лития Донбасса и использовать украинский народ как орудие для ослабления России», — заключили авторы статьи.

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Ранее в этот день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.

5 июля премьер Венгрии посетил Москву, где провел встречу с Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.

8 июля Виктор Орбан побеседовал с главой КНР Си Цзиньпином.

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