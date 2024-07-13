Еврокомиссия не намерена обсуждать с Орбаном итоги визитов в РФ и Китай
Еврокомиссия не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
«Ответ — нет», — сказал он.
Стано отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.
«У него не было мандата на визиты в качестве сменного председателя ЕС (который в любом случае не обладает компетенцией во внешней политике) на то, чтобы предпринимать их от имени Европейского союза. Он не представлял согласованную европейскую позицию и политику», — сказал он.
5 июля премьер Венгрии посетил Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля Виктор Орбан побеседовал с главой КНР Си Цзиньпином. 1 июля Венгрия на полгода возглавила Совет ЕС.
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