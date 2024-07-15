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Politico узнала о намерении Брюсселя сорвать саммит глав МИД ЕС в Будапеште

Politico: ЕС хочет созвать свой саммит ради бойкота встречи глав МИД в Будапеште
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште, отправившись на подобное мероприятие, организованное главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники 15 июля.

«Венгрия, которая председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28–29 августа. Это прекрасная возможность для [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку дня блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто оказаться в центре внимания», — пишет издание.

Однако Брюссель обдумывает беспрецедентный шаг: глава евродипломатии Жозеп Боррель намерен созвать министров на формальный саммит по иностранным делам во время встречи, организованной Орбаном в Будапеште

«Если в тот же день состоится официальное заседание совета по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут приехать в Будапешт», — сообщил один из дипломатов.

Подобное отношение, пишет Politico, вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.

Будет Пешту: ЕС хочет наказать Венгрию за контакты с Россией и Китаем
Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.

5 июля премьер Венгрии посетил Москву, где провел встречу с Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.

8 июля Виктор Орбан побеседовал с главой КНР Си Цзиньпином.

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