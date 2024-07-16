Реклама
Прямой эфир
Мир
Сийярто заявил о нарушении прав человека на Украине из-за насильственной мобилизации
Общество
Горение складов со стройматериалами на Кубани локализовано на 1,2 тыс. кв. м
Мир
СМИ сообщили о досрочном избрании Байдена кандидатом в президенты США
Общество
Как пожары в Краснодарском крае и Крыму повлияют на виноделие и туризм? Детали
Спорт
УЕФА представил свою символическую сборную по итогам Евро-2024
Общество
Жителя Бердянска осудили на пять лет за публичные призывы к терактам
Общество
Лесной пожар под Новороссийском полностью ликвидирован
Армия
Новейшая гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне СВО
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении ЕС продолжать конфликт на Украине
Наука и техника
На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка
Мир
Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные ранее на утилизацию боеприпасы
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном похолодании
Спорт
Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Общество
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
На туристической улице Неаполя в Италии выставили статую раненого Трампа
Экономика
Аналитики объяснили причины падения индекса Мосбиржи до минимума за год

Сийярто указал на необходимость продолжать мирную миссию в ЕС вопреки давлению

0
Фото: Global Look Press/Olena Khudiakova
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Европейского союза (ЕС) на протяжении последних двух недель начали «нападать» на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, однако необходимо продолжать задуманное вопреки давлению. Об этом во вторник, 16 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы должны понимать, что сторонники мира в Европейском союзе, в Североатлантическом регионе, находятся в меньшинстве. Но то, что мы в меньшинстве, не означает, что мы должны сдаться. Мы должны продолжать эту нашу мирную миссию, особенно если учесть, что, по моему мнению, глобальное большинство на нашей стороне, и глобальное большинство хочет мира», — поделился он.

Как отметил министр, глобальное большинство хочет, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Сийярто признался, что сам старается делать для этого всё возможное.

Виктор, стой: в Брюсселе мечтают отменить Орбана
Венгерский лидер призывает Европу принять неизбежное

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина.

Позже, 15 июля, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии.

16 июля стало известно, что группа из 63 депутатов Европарламента (ЕП) призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза за поездку Орбана в Россию и КНР. По словам европарламентариев, Орбан нанес Совету ЕС «значительный ущерб».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024