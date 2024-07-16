Сийярто указал на необходимость продолжать мирную миссию в ЕС вопреки давлению

Представители Европейского союза (ЕС) на протяжении последних двух недель начали «нападать» на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, однако необходимо продолжать задуманное вопреки давлению. Об этом во вторник, 16 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы должны понимать, что сторонники мира в Европейском союзе, в Североатлантическом регионе, находятся в меньшинстве. Но то, что мы в меньшинстве, не означает, что мы должны сдаться. Мы должны продолжать эту нашу мирную миссию, особенно если учесть, что, по моему мнению, глобальное большинство на нашей стороне, и глобальное большинство хочет мира», — поделился он.

Как отметил министр, глобальное большинство хочет, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Сийярто признался, что сам старается делать для этого всё возможное.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина.

Позже, 15 июля, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии.

16 июля стало известно, что группа из 63 депутатов Европарламента (ЕП) призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза за поездку Орбана в Россию и КНР. По словам европарламентариев, Орбан нанес Совету ЕС «значительный ущерб».