СМИ сообщили о призыве депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза (ЕС) за поездку венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и КНР. Об этом 16 июля сообщило издание Politico.

«Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — приводит издание письмо депутатов.

По словам европарламентариев, Орбан нанес Совету ЕС «значительный ущерб», «злоупотребляя ролью страны». Politico отметило, что в инициативную группу евродепутатов вошли в том числе представители ведущей в ЕП партии.

Пытаясь найти точки соприкосновения для урегулирования украинского кризиса, Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай. 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

8 июля Орбан побеседовал с главой КНР Си Цзиньпином. Политики провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Европейские союзники Будапешта остались недовольны тем, что переговоры с лидерами РФ и Китая не были согласованы.