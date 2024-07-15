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ЕК отменила визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«В свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства, глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен. — Ред.) решила, что Еврокомиссия на неформальных заседаниях совета будет представлена на уровне старших чиновников», — написал он, отмечая, что визит в Венгрию также не состоится.

Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии, добавляет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Традиционный визит должен был произойти осенью 2024 года.

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Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.

Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.

13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.

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