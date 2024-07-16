Мы равны, но есть равнее: как США подводят мир к глобальной войне

У Москвы есть понимание, как нормализовать международную обстановку, иначе США поставят под ружье всю Европу и не только — об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 16 июля в Совете Безопасности ООН. Россия на месяц взяла председательство в Совбезе, сменив на этом посту Южную Корею. Российский министр прилетел в Нью-Йорк на несколько дней, здесь у него запланирован ряд выступлений и двусторонних встреч. Основной темой обсуждения в кулуарах и на трибунах станет конфликт на Украине и поиск компромисса по нему. «Известия» попытались разобраться, действительно ли решение близко.

«Добрая воля» хозяев территории

Уже традиционно российская делегация прилетает в Нью-Йорк с ограничениями на передвижение в пределах 40 км от здания ООН. Это стало «доброй традицией» — выдача американцами подобного рода виз. Хотя и за нее журналистам приходится постоянно переживать — дадут или нет.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские дипломаты, работающие в Нью-Йорке, также не могут выезжать за 25-мильную зону. Работать тяжело, но противостояние последних лет не сильно сказалось на общении с другими делегациями в стенах ООН — интерес к общению с Москвой сохраняется. Так, в первый день визита Сергея Лаврова он, помимо заседаний, провел ряд двусторонних переговоров. Одна из встреч — с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. В середине июня эта страна собирала мирную конференцию по Украине с участием обширного круга стран. Правда, Россия, несмотря на ее вовлеченность в конфликт, приглашение на конференцию не получила.

Как позже заявляли в Берне, Москву постоянно держат в курсе событий. Видимо, в преддверии следующего форума, который, как заявлено, может пройти до выборов президента США в ноябре, швейцарский министр решил «сверить часы». По информации «Известий», именно Кассис запросил встречу с российским министром.

Еще один миротворец — Венгрия. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто пообщался с Сергеем Лавровым на фоне недавнего дипломатического турне венгерского президента Виктора Орбана.

На полях ООН Сийярто заметил, что не будет скучать по тому давлению, которое оказывают на его страну после общения ее лидеров с Россией. Однако, несмотря на это, Будапешт продолжит диалог с Москвой на основе уважения. Что же касается их плана, то, хотя его и нет на бумаге, основным его пунктом является прекращение пути в фарватере политики США.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Стратегия Европы, которая по сути повторяет американскую, была провальной, ведь санкции ударили по Европе сильнее, чем по России, поставка вооружения не изменила ситуации на поле боя, всё больше и больше людей умирает. Поэтому наша позиция прозрачна — должно быть прекращение огня как можно скорее, — заявил глава МИД Венгрии, отвечая на вопрос «Известий».

Как сообщал ранее источник «Известий», венгерский план по урегулированию ситуации на Украине в целом отвечает интересам Москвы. Правда, «на бумаге» его России не представляли.

— Москва готова к компромиссу по Украине. Самое важное для нас — это всё то, что прописано в Конституции страны. Как много раз говорил Владимир Путин, мы открыты к диалогу и согласованию мира. Однако на той стороне до сих пор к этому не пришли, — заметил собеседник «Известий».

Москва представила план по нескатыванию к глобальной войне

Российский министр 16 июля также выступил в Совбезе ООН на министерских дебатах на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Он много говорил о попытке США доминировать и диктовать свои условия во всех регионах мира, ставить свои интересы превыше решений ООН. Удачно вспомнив повесть Джорджа Оруэла «Скотный двор», он провел параллель между поведением Вашингтона и свиньей по имени Наполеон, считавшей, что «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще один важный тезис российского министра — американцы поставили «под ружье» весь коллективный Запад, при этом сами особо не рискуют.

— Господин Кирби от имени президента США заявляет: «Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для европейского континента». Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, — заметил глава российского МИДа.

Для того чтобы ситуация окончательно не скатилась в противостояние, по мнению Москвы, необходимо следующее:

– понять первопричины кризиса и найти компромисс в его решении, имея в виду ситуацию на Украине;

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/Alina Smutko

– восстановление регионального и глобального баланса сил — имея в виду экономические санкции и монополистов в валютно-финансовом регулировании, торговле или технологиях. Равные права в ВТО, где есть перевес в пользу западных сил;

– актуализация внутри ООН — а именно, изменение состава Совета Безопасности, с тем чтобы была представленность Азии, Африки и Латинской Америки;

– взаимодействие международных организаций с евразийскими региональными организациями, в том числе БРИКС, ШОС и т.д.

Исходя из последующих выступлений делегатов, к реализации этого плана мир придет не скоро.