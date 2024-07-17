Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни на полях дебатов Совета Безопасности ООН. Об этом 17 июля сообщили в официальном Telegram-канале МИД РФ.

«16 июля в Нью-Йорке «на полях» открытых дебатов Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абделем Латыфом Аз-Зайяни», — говорится в публикации.

Отмечается, что главы министерств обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта, а также подтвердили продолжение плотной внешнеполитической координации и дружественных отношений между двумя странами. Во время переговоров был сделан акцент на то, что необходимо реализовывать договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву.

Ранее в этот день сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей палестино-израильский конфликт. Лавров также подчеркнул, что координация между правительствами РФ и Кувейта необходима для урегулирования региональных конфликтов.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров. Он уже провел встречи с главами МИД Швейцарии, а также с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.