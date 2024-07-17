Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Политика
Медведев призвал принудить Украину к миру на условиях РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИД РФ указали на дачу США карт-бланша Зеленскому на новые удары по РФ
Мир
Посол КНР в РФ заявил о возможности использования карты «Мир» в Китае
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Здоровье
Врач назвала кефир доступным и полезным средством от жары
Мир
В бундестаге оценили перспективы конфликта на Украине в случае победы Трампа
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Мир
В США ликвидировали подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили БПМ Marder и живую силу ВСУ в зоне СВО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Общество
Синоптики пообещали москвичам переменную облачность и до +32 градусов 17 июля

Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации

0
Фото: t.me/MID_Russia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни на полях дебатов Совета Безопасности ООН. Об этом 17 июля сообщили в официальном Telegram-канале МИД РФ.

«16 июля в Нью-Йорке «на полях» открытых дебатов Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абделем Латыфом Аз-Зайяни», — говорится в публикации.

Отмечается, что главы министерств обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта, а также подтвердили продолжение плотной внешнеполитической координации и дружественных отношений между двумя странами. Во время переговоров был сделан акцент на то, что необходимо реализовывать договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву.

Мы равны, но есть равнее: как США подводят мир к глобальной войне
Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН и провел параллели с оруэлловской антиутопией

Ранее в этот день сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей палестино-израильский конфликт. Лавров также подчеркнул, что координация между правительствами РФ и Кувейта необходима для урегулирования региональных конфликтов.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров. Он уже провел встречи с главами МИД Швейцарии, а также с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024