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Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на важность сотрудничества в процессе разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил 16 июля во время встречи со своим коллегой из Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей.

«В ходе состоявшейся беседы была проведена обстоятельная «сверка часов» по представляющим общий интерес темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что координация между правительствами РФ и Кувейта необходима для урегулирования региональных конфликтов. На встрече Россия и Кувейт подтвердили взаимное желание и в дальнейшем развиваться в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров. Он уже провел встречи с главами МИД Швейцарии а также с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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