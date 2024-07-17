Конфликт с интересом: ситуацию в Газе пытаются подвести под большую войну

Ливанскую «Хезболлу» провоцируют на полномасштабную войну в Израилем, причем на войну с участием США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы по итогам своего визита в ООН, где Россия председательствует до конца июля. 17 июля он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. По словам Лаврова, этот регион сталкивается с беспрецедентными рисками для безопасности, а волны насилия выплескиваются далеко за пределы зоны арабо-израильского конфликта. И, судя по происходившему в здании ООН в день заседания Совбеза, это противостояние завершится еще не скоро.

Палестина должна стать суверенной страной

— Сегодня самая острая и неотложная проблема — палестинская, — заметил Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Уже практически 300 дней, с 7 октября 2023 года продолжается операция по зачистке Сектора Газа. За это время погибло почти 40 тыс. и ранено 90 тыс. мирных палестинцев, большая часть которых — женщины и дети, напомнил российский министр.

Сергея Лаврова попытались прервать внезапно объявившиеся в зале заседаний израильские активистки с плакатами и неразборчивыми выкриками. Министр даже был готов дать им слово, но диалога не вышло.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Сегодня Газа лежит в руинах — практически полностью уничтожены жилой фонд, школы и больницы, выведены из строя ключевые объекты гражданской инфраструктуры. В секторе — эпидемии инфекционных заболеваний, массовый голод, разразилась настоящая гуманитарная катастрофа, — заявил Лавров.

Россия осудила теракт, произошедший 7 октября 2023 года, однако это не дает индульгенции на истребление палестинского народа, сквозило в речи российского министра. Он заметил, что сектор снова стал «единственной в мире зоной конфликта, из которой людям не позволяют даже бежать». Эти слова нынешний Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш произнес еще 15 лет назад, когда занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. То есть за столько времени ситуация не изменилась.

На заседании присутствовали представители обеих конфликтующих сторон. И желания идти на уступки ни у тех, ни у других не было.

Израиль переложил ответственность на происходящее в Газе на других игроков, угрожающих их существованию, и продемонстрировал часы в Иране, отсчитывающие время до полного уничтожения страны — 2040 год. Это табло было установлено еще 2017 году в честь празднования «Дня Иерусалима» на Палестинской площади в Тегеране.

В свою очередь, палестинский представитель Рияд Мансур, назвал происходящее в Газе «самым задокументированным геноцидом в истории».

Усугубить положение может и ситуация на севере Израиля, где страна ежедневно обменивается обстрелами с шиитской группировкой «Хезболла».

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Если Израиль откроет северный фронт, «Ливан, безусловно, станет безвозвратным адом для сионистов», заявлял и.о. главы МИД Ирана Багери Кани после встречи с Сергеем Лавровым.

Российский министр уже по итогам своего визита, отметил, что Тегеран не хочет негативного развития ситуации. И все их последние заявления и действия это доказывают. Он добавил, что нельзя позволить свершиться большой войне, и Россия делает все для того, чтобы это не допустить.

Однако, по его словам, в Израиле подначивают «Хезболлу» к активным действиям. Причем, там заинтересованы в подключении военных сил США к этому конфликту.

— Будем надеяться, что это мысли останутся мыслями, — сказал Сергей Лавров.

И все же положение не безнадежно. Для этого, по мнению Москвы, необходимо немедленное прекращение огня, освобождение 120 израильских заложников и около 9500 арестованных с 7 октября палестинцев. Также важен доступ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) ко всем пострадавшим в Палестине.

Россия продолжает настаивать на решении ООН о создании суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. И поддерживает ее вступление в ООН, тем более, что ее суверенитет признали почти 150 стран.

Для Украины у России есть компромисс

Можно провести параллель между поддержкой Западом израильских сил и Украины. И этому была посвящена большая часть итоговой пресс-конференции Сергея Лаврова. Она вызвала традиционный ажиотаж — западные СМИ интересовало положение дел на Украине. Российский министр попытался доходчиво объяснить нашу позицию.

Фото: REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

Так, он напомнил: несмотря на абсолютное понимание, что украинский конфликт невозможно решить без участия России, Швейцария все равно устроила мирную конференцию без Москвы. Сейчас речь идет о второй встрече в этом формата в ноябре 2024 года года. Но, говоря о вероятном втором саммите по Украине, западные политики формулируют абсолютно неприемлемые для «искренне заинтересованных в мире» подходы, подчеркнул министр.

По словам Лаврова, конференции в этом формате бессмысленны, так как все эти усилия базируются на формуле Зеленского, которую Россия даже не планирует рассматривать.

При этом есть и другие мирные усилия, о которых мало, кто говорит на Западе. Например, китайские предложения, которые изначально говорят о выявлении первопричины этого конфликта . С этим можно работать, считают в Москве.

— Если и когда наши коллеги [на Западе] одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности, сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут. Но бегать и уговаривать это не в наших традициях, — заключил Лавров.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Компромисс найти можно, однако пока Запад и Киев рассчитывают на то, что Москва примет предложение уйти на границы 1991 года с Украиной — это невозможно.

Каждый ответ по Украине сопровождался постоянными вздохами и прочими усмешками украинского корреспондента из одного агентства. Которого, кстати, абсолютно свободно пустили на мероприятие. Еще до начала пресс-конференции он переживал, что ему не дают задать вопрос на подобных мероприятиях российских представителей. Однако, как только пресс-конференция началась, его желание спрашивать пропало.

И все же он получил явное удовлетворение от вопроса американской журналистки о ситуации в Буче и отравлении Алексея Навального. На это российский министр отметил, что хотел бы содействия журналистов в получении списка погибших в Буче в 2022 году. Потому что Москве, несмотря на обвинения, никто его не предоставил. Да и тема сама больше не обсуждается в широком поле.