Несколько активистов попытались сорвать выступление Лаврова в Совбезе ООН

Несколько активистов попытались сорвать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку 17 июля.

Выкрики прервавших встречу были плохо различимы, поэтому дипломат обратился к ним с просьбой пояснить требования.

«Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну, хорошо», — сказал Лавров и продолжил речь.

Затем женщин вывели из зала.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.