В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах

Женщины, которые предприняли безуспешную попытку прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, оказались гостями израильской делегации. Об этом 17 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Они (протестующие. — Ред.) были гостями делегации», — сказал он.

Дюжаррик также отметил, что «насколько он понимает», эти женщины являлись гостями делегации Израиля.

По информации израильской газеты The Times of Israel, одной из пытавшихся прервать выступления Лаврова оказалась глава союза учителей Израиля Яффа Бен Давид, которая держала в руках фотографию одного из заложников палестинского движения ХАМАС. Также, по данным издания, одетые в черное активистки, которые встали со своих мест с плакатами, выкрикивали «освободить заложников».

Ранее в этот день стало известно, что несколько активистов попытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Выкрики прервавших встречу были плохо различимы, поэтому дипломат обратился к ним с просьбой пояснить требования. В скором времени женщин вывели из зала.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что секретариат ООН придерживается двойных стандартов, оценивая ситуации в секторе Газа и на Украине. Он указал на то, что почти за 10 месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло около 40 тыс. мирных граждан, большинство — женщины и дети, около 80 тыс. человек были ранены.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. В тот же день обратное решение приняли Норвегия, Ирландия и Испания.

Специальные докладчики ООН также призвали все страны признать Палестину для того, чтобы на Ближнем Востоке был достигнут мир. По мнению экспертов, это «важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.