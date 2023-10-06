Огласить конфликт: Турция может начать военную операцию в Сирии

Турция рассматривает начало специальной военной операции на севере Сирии в качестве ответной реакции на теракт в Анкаре . В последние дни турецкие ВС и курдские вооруженные формирования обмениваются ударами по военным базам друг друга. При этом восемь турецких силовиков получили ранения — один из них скончался 6 октября. Эксперты считают: попытка связать теракт, произошедший 1 октября в Анкаре, с Сирией может быть еще одним свидетельством того, что Турция ищет предлоги для начала наземной операции. Каковы перспективы такого развития событий — в материале «Известий».

Османские амбиции

В пятницу, 6 октября, стало известно, что минобороны Турции рассматривает вариант проведения специальной военной операции на севере Сирии . Это заявление было сделано неназванным представителем оборонного ведомства на фоне сообщения о том, что турецкие правоохранительные органы установили причастность двух экстремистов, совершивших теракт в Анкаре, к Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате атаки, которая была совершена 1 октября, пострадали двое сотрудников турецкой полиции. Оба террориста скончались — один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку, второго застрелили силовики.

« В рамках нашей борьбы с терроризмом, который угрожает стране, для нас военная операция — один из способов для обеспечения безопасности границ . Однако это не единственный доступный вариант», — сказал чиновник.

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed)

Напомним, после теракта в Анкаре последовали ответные действия со стороны турецкой армии, которая стала наносить удары по позициям РПК в Иракском Курдистане . Более того, эскалация распространилась на север Сирии . В ночь на 6 октября боевики курдских «Отрядов народной самообороны» нанесли удар по турецкой военной базе в САР. По сообщениям местных СМИ, были ранены восемь человек, среди которых трое военных и пять полицейских. В середине дня 6 октября стало известно о гибели одного из полицейских.

После атак курдов ВС Турции заявили об ответной реакции — при помощи авиации было поражено 30 целей курдских формирований в Сирии. Атаке подверглись, в частности, нефтяные скважины и нефтехранилища. Анкара заявляет о легитимности этих ударов в рамках самообороны и борьбы с терроризмом. В то же время турецкие ВВС вчера сообщили о ликвидации 26 членов РПК и уничтожении 22 целей в результате воздушных бомбардировок севера Ирака. Анкара официально считает РПК террористической организацией.

— Разговор о грядущей военной операции Турции на севере Сирии ведется уже очень давно. Мы постоянно слышим протесты со стороны России, Ирана и США в отношении целесообразности подобных действий . После теракта в Анкаре Турция осознает свое полное право на крупные военные действия. Из-за тупика в процессе нормализации отношений между Сирией и Турцией, а также игнорирования Ираком просьбы признать РПК террористической организацией государство вправе заявить о защите своей безопасности . Речи об акте агрессии идти не может, — заявил в разговоре с «Известиями» эксперт из Турции Али Асмар.

Пути нормализации

Разумеется, очередная операция может отдалить процесс урегулирования конфликта между Анкарой и Дамаском . Президент Сирии Башар Асад в своем интервью Sky News Arabia заявил, что он отказывается идти на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом до тех пор, пока не будут выведены турецкие войска с территории его страны. Россия и Иран активно стараются найти способы разрешения конфликта между двумя странами. При этом Москва традиционно выступает за восстановление полного суверенитета и территориальной целостности САР.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Адоллахиян заявил в сентябре этого года об инициативе его страны по решению конфликта между Сирией и Турцией . Согласно предложенному плану Тегерана, сирийская сторона берет на себя ответственность за безопасность северных территорий после вывода оттуда турецких войск — Россия и Иран выступают гарантами в рамках возможного соглашения . Предложение главы иранского МИДа было оглашено на четырехсторонней встрече с Россией, Турцией и Сирией в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press/imago-images.de

Но министр обороны Турции Яшар Оглу, комментируя это предложение, сказал, что сейчас невозможно представить вероятность ухода турецких войск с территории Сирии .

После недавнего теракта и нынешнего обострения какой-либо диалог между Сирией и Турцией представить сложно.

Более того, турецкий эксперт Керим Хас полагает, что Эрдоган может решиться на проведение военной операции из-за приближающихся местных выборов, которые пройдут в следующем году, и экономического спада в стране . По словам Хаса, турецкий лидер хочет заработать себе «очки» перед националистическими кругами и демонизировать прокурдскую партию внутри парламента (Турецкая партия демократии народов). Но Анкара может столкнуться с негативной реакцией Штатов, которые сейчас не заинтересованы в эскалации ситуации в регионе.

— Для США курдские военные формирования просто партнеры для выполнения «грязной работы» в Сирии, в то время как Турция состоит в блоке НАТО вместе с американцами. Курды удобны до тех пор, пока Вашингтону это выгодно . США порой могут отдавать некоторые районы, которые находятся под контролем курдских сил, на растерзание своим союзникам, но не более того, — считает Керим Хас.

Главный редактор сирийской газеты «Аль-Баас» Бассам Хашем полагает, что Эрдоган играет на публику, чтобы взбудоражить информационную повестку. По его словам, турецкий президент не хочет никаких изменений на севере Сирии, так как Турция заинтересована в вялотекущем продолжении конфликта.

С другой стороны, турецкий лидер сейчас пытается связать теракт в Анкаре с Сирией, что может свидетельствовать о возможности использовать этот инцидент для начала операции, подытожил он.

Не конфликтом единым

К слову, ситуация в регионе сейчас непростая не только из-за турецко-курдского противостояния. 5 октября Пентагон заявил, что американский истребитель F-16 сбил турецкий беспилотник на территории Сирии, который находился в непосредственной близости от места дислокации войск Соединенных Штатов .

«Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Яшаром Оглу совместную координацию для предотвращения каких-либо угроз американским войскам в Сирии», — следует из сообщения американского оборонного ведомства.

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici)