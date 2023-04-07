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Россия призвала Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

МИД РФ призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Россия призвала Израиль и Палестину воздержаться от дальнейшей эскалации и восстановить режим прекращения огня. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, распространенном 7 апреля.

«Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня», — говорится в документе.

В ведомстве также подчеркнули важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий. В МИДе указали, что на апрель текущего года приходится три крупных религиозных праздника: мусульманский Рамадан, католическая и православная Пасха и иудейский Песах. В связи с этим в вопросах веры требуется особая деликатность.

В министерстве отметили, что долгосрочной стабилизации обстановки в палестино-израильском конфликте можно достичь только с помощью полноформатного переговорного процесса на международно-правовой основе.

«B отсутствие четкого «политического горизонта» комплексного решения этой застарелой проблемы рецидивы силовой конфронтации неизбежны», — заключили в МИДе.

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Ранее в этот день израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Ракеты поразили объекты палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.

В этот же день ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия ХАМАС в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против него. При этом он добавил, что израильская сторона не намерена менять статус-кво на Храмовой горе.

6 апреля на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Один пуск был зафиксирован с территории Ливана. Его отразила система противоракетной обороны (ПРО).

В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

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