Нетаньяху пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства

Враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, и внутренние разногласия в стране не помешают этому воздаянию. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом заседания военно-политического кабинета.

«Израиль нанесет ответный удар по врагам, и они будут платить цену за каждый акт агрессии. Наши враги снова узнают, что во времена, когда мы подвергаемся испытаниям, израильские граждане стоят вместе и едины и поддерживают действия ЦАХАЛа и остальных сил безопасности для защиты страны и граждан»», — передает его слова The Times of Israel.

Нетаньяху добавил, что Израиль «не намерен менять статус-кво на Храмовой горе» в Иерусалиме, где в последние дни происходят столкновения между палестинцами и израильской полицией, и призывает к ослаблению напряженности.

Ранее этим же днем на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Один пуск был зафиксирован с территории Ливана. Его отразила система противоракетной обороны (ПРО). В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

Позднее Москва призывала ООН уделить особое внимание палестино-израильскому конфликту в связи с ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что очередной виток эскалации конфликта может «перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние».