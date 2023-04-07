Армия Израиля открыла огонь по целям в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана. Об этом говорится в Twitter-аккаунте вооруженных сил 7 апреля.

Ракеты ударили по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и будет возлагать на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь, исходящий с его территории», — говорится в публикации.

Ранее этим же днем ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия ХАМАС в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит жестко отвечать на выпады врагов. При этом он пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства.

6 апреля на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Один пуск был зафиксирован с территории Ливана. Его отразила система противоракетной обороны (ПРО).

В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».