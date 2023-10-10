Взрывы в Газе: Израиль продолжает блокировать анклав

Израиль расширяет географию своих военных операций в борьбе с боевиками ХАМАС: столкновения, по сообщениям СМИ, происходят не только вокруг сектора Газа, но и на Западном берегу реки Иордан и на границе с Ливаном . Тем не менее наземная операция, которую ожидали в регионе, пока не началась. Еврейское государство отказывается вести переговоры с ХАМАС, действия которых здесь сравнивают с методами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Палестина продолжает призывать переосмыслить проблему и найти решение на основе двух государств. О событиях четвертого дня войны в Израиле — в материале «Известий».

Число жертв растет

Израиль на четвертый день военных действий в стране не перешел к наземной операции в секторе Газа по ликвидации боевиков ХАМАС , несмотря на ожидания такого развития событий. Тем не менее, ракетные обстрелы продолжаются . Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 октября нанесла крупномасштабный удар по объектам ХАМАС в Газе. Представители палестинского движения продолжают обстрел израильских городов.

Сирены звучали во многих городах Израиля — Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне, у других населенных пунктов на границе сектора Газа. Представители военного крыла ХАМАС анонсировали крупный обстрел Ашкелона и призвали жителей города покинуть его до 17,00 (время совпадает с московским).

При этом палестинские СМИ сообщали, что израильские военные вошли в город Наблус на Западном берегу реки Иордан , где прошли вооруженные столкновения. Наблус находится в 100 км от границы сектора Газа, что явно указывает на то, что Израиль планирует купировать все точки , которые официальные власти рассматривают как потенциальные источники угрозы.

В частности, действуют израильские военные и на севере страны — ЦАХАЛ еще вечером 9 октября начал наносить авиаудары с вертолетов по объектам на территории Ливана, где базируется радикальное движение «Хезболла» . Ранее оттуда по территории Израиля ударили ракетой, Бейрут отверг свою причастность к инциденту. Также, по сообщению еврейского государства, в Израиль из Ливана проникли несколько вооруженных боевиков.

«Хезболла» остается дестабилизирующим фактором в этом военном конфликте, поскольку открыто поддерживает ХАМАС и имеет достаточно прочные связи с Ираном. Хотя накануне официальный Бейрут заявлял, что в текущей ситуации «Хезболла» сохраняет условный нейтралитет и обещает не присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС при условии, что израильтяне не начнут военных действий против Ливана.

Тем временем, представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что «достиг всех своих целей» и готов к переговорам о перемирии . До этого представитель МИД Израиля Лиор Хаят опровергал диалог с радикальным движением: «Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными », — заявил он.

Число жертв конфликта с обеих сторон продолжает расти . По официальным данным в секторе Газа погибли более 700 человека, еще 3,9 тыс. получили ранения. С израильской стороны уже насчитывается свыше 900 жертв (по неофициальным данным — более 1 тыс.), 2,6 тыс. ранены. Также на данный момент известно о четырех погибших в результате конфликта гражданах РФ. Сектор Газа находится в полной блокаде со стороны Израиля: на территорию не подается вода и электричество, не поступает продовольствие.

Аббас не решает

В плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 100 жителей Израиля, среди которых, по заявлению представителя палестинского движения Мазрука есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским и китайским . Ранее боевики сообщили, что будут казнить по одному заложнику в ответ на удары Израиля по гражданским объектам без предупреждения. В сети уже появились кадры казни первых двух пленных, однако проверить подлинность видео на данный момент не представляется возможным.

Как заявил посол Палестины в РФ Абедль Хафиз Нофаль, власти образования находятся в «ежедневном контакте» с российскими властями. Более того, он заявил о подготовке официального визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву . Очевидно, на его встрече с президентом России Владимиром Путиным будет поднят вопрос и о заложниках, имеющих российское гражданство.

Вместе с тем в Израиле ставят под сомнение возможность Махмуда Аббаса повлиять на ситуацию — власти не считают, что Аббас способен взять под контроль ситуацию в Газе.

— Махмуд Аббас никак не связан с этой историей (атакой ХАМАС на Израиль. — «Известия»). Его приближенных тоже, в общем-то, поубивали в Газе в свое время. Поэтому он только чисто формально на сегодня связан с Газой. Там независимое правительство, которое было создано террористической организацией ХАМАС . Боевики там устроили переворот уже 18 лет назад, — сказал в разговоре с «Известиями» израильский политик, член Кнессета (парламента) Зеэв Элькин.

Кроме того, он повторил позицию, которая уже звучала от официальных властей Израиля — что ХАМАС на сегодня избрал для себя модель действий ИГИЛ: «Были нарушены минимальные принципы — убиты женщины, дети, старики. Взяты в плен младенцы и маленькие дети. Даже обычные террористические организации, как правило, себе не позволяют подобного. Поэтому отношение и правила с этого момента по отношению к ХАМАС будет как отношение к ИГИЛ. И действовать мы будем соответственно», — заявил Элькин, не приводя никаких подробностей плана властей.

Израильские эксперты и политики видят единственный путь завершения войны и установления системы поддержания безопасности в регионе в уничтожении ХАМАС как военно-политической организации. Соответственно, Израиль призывает мировое сообщество сплотиться вокруг борьбы с ХАМАС, как это было, когда все крупнейшие игроки так или иначе координировали усилия по борьбе с ИГИЛ.

Вернуться к двум государствам

Палестина считает, что корень проблем, которые привели к войне, лежит в том, что резолюция ООН, предполагающая создание на ее территории после прекращения британского мандата двух государств — еврейского и арабского, так и не была реализована. Власти Палестины воспринимают ситуацию, сложившуюся на территории палестинских образований, как оккупацию со стороны Израиля. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям» рассказал, что после того, как Израиль покинул сектор Газа 20 лет назад, этот регион находится «под тотальной, сухопутной, морской и воздушной блокадой». Прежние международные решения по урегулированию палестино-израильских отношений не сработали, а потому, считает Нофаль, мир должен переосмыслить конфликт и найти новые пути разрешения ситуации .

— Я считаю, что международное сообщество должно представить новое видение, новые решения для этого вопроса. 30 лет назад мы, как палестинцы, на переговорах в Осло [1993-1995 годов], в которых я лично принимал участие, мы признали государство Израиль на 78% территорий исторической Палестины. И согласились на 22% исторической территории Палестины. И вот на этих 22% исторической земли мы согласились на то, чтобы стать безоружной страной. Но по сей день Израиль так и не выполнил эти соглашения и не идет на признание Государства Палестина в границах 1967 года (до Шестидневной войны, по итогам которой Израиль занял сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. — «Известия»), даже на словах, — сказал дипломат.

Кроме того, Палестину не устраивает деятельность Израиля, направленная на создание еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан . На момент подписания соглашения в Осло поселенцев-евреев здесь было около 72 тыс. На данный момент их уже свыше 1 млн, говорит посол. В планах Израиля вдвое увеличить это количество.

— С начала нынешнего года до начала этих действий на Западном берегу реки Иордан было убито 360 палестинцев пулями Армии обороны Израиля, и также у нас 5 тыс. раненых палестинцев, — добавил Нофаль.

Причиной этого Палестина видит действия США, которые, по словам дипломата, не пытаются найти политического решения «на базе международной законности» . При этом 10 октября Нетаньяху должен в третий раз с начала обострения ситуации созвониться с американским лидером Джо Байденом.

Позиция России

Палестина видит ключ к возвращению ситуации в мирное русло через модель двух государств, где Западный Иерусалим станет столицей Израиля, а Восточный — Палестины.

Такой же модели придерживается Россия. При этом Москва на официальном уровне готова к возобновлению консультаций в формате «ближневосточного квартета» — переговорного формата, работающего с 2002 года, куда входят США, Россия, ЕС и ООН, — однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Вашингтон не хочет этого.

Президент России Владимир Путин 10 октября также впервые высказался об этой ситуации, заявив, что война в Израиле стала «ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке , которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».

— [США выдвигали] свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны — именно на обе: то на одну, то на другую. Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства, — сказал Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в Москве 10 октября.