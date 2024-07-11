В МИД РФ указали на неспособность США и НАТО запугать Россию

Действия НАТО под руководством США нацелены на запугивание России, однако РФ давно начала готовиться к эскалации агрессии со стороны Запада. Об этом 11 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий».

«У них нет ничего другого, кроме запугиваний, шантажа, санкций, давления. Вся их внешняя политика выродилась, она превратилась в свою противоположность, в отрицание самой себя — топать ногами, покрикивать на тех, кто смеет ослушаться. Это всё из прошлого, из колониальной эпохи», — высказался дипломат.

Он отметил, что США своим решением разместить дальнобойные ракеты в Германии не заставят Россию вступить в дорогостоящую гонку вооружений. В настоящее время у РФ есть всё, что необходимо для защиты, пока Вашингтон и Берлин будут «выбрасывать деньги на ветер».

«Повода для нервозности, каких-то тревог нет, потому что мы давно начали готовиться к такому развитию. Агрессивный курс США и возглавляемого Вашингтоном Североатлантического альянса не меняется, но нас невозможно запугать, ответ у нас найдется», — сказал Рябков журналистам.

Россия в свою очередь будет развивать политические отношения с мировым большинством, прежде всего с партнерами по БРИКС.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 11 июля сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе, и отметил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе»

В МИД РФ также предупредили о военном ответе на планы США. Рябков в тот же день указал на то, что действия Пентагона нацелены на нанесение ущерба безопасности России. По словам дипломата, характер реакции России будет определяться «в спокойном ключе, профессионально».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вместо стремления к миру, которое много раз демонстрировала Россия, американцы вступили на опасную тропу милитаризма, игнорируя возможность минимизировать негативные последствий развала Договора о РСМД.