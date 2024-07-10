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Пентагон разместит в ФРГ ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие

США с 2026 года разместят в ФРГ новые средства поражения большой дальности
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Это следует из совместного заявления США и ФРГ, опубликованного на сайте Белого дома 10 июля.

«Соединенные Штаты начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых возможностей своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих возможностей в будущем», — говорится в заявлении.

Уточняется, что будущие дальнобойные ударные системы США, которые разместят в Германии, включают SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Согласно заявлению, такое решение демонстрирует «приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вкладу в европейское интегрированное сдерживание».

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При этом ранее, 18 июня, агентство Bloomberg писало, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года. Сообщалось, что армия Соединенных Штатов не смогла достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) до октября 2025 года.

До этого, 14 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал создать массовую систему ПРО из-за гиперзвукового оружия РФ. Он также заявил, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет. При этом он отметил, что не видит угроз со стороны России.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что создание российского ракетного комплекса (РК) «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны. Он пояснил, что данный вывод основан на сравнении итоговой стоимости разработки и внедрения «Авангарда» и американской системы ПРО, результат которого будет не в пользу последней.

Еще в марте прошлого года член палаты представителей конгресса США Даг Ламборн заявил, что страна должна выделить средства на проекты по созданию гиперзвукового оружия, так как значительно уступает Китаю в этом вопросе. Он также добавил, что КНР намерена создавать сотни или тысячи единиц гиперзвукового оружия, в то время как у США нет такого «жизнеспособного наступательного потенциала». Также еще в июле 2022 года в Штатах признавали, что Москва располагает широким арсеналом оружия дальнего действия.

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