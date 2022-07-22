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Пентагон признал серьезный потенциал РФ в области дальнобойного оружия

Генерал США: Москва располагает широким арсеналом вооружения дальнего действия
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
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Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Об этом в четверг, 21 июля, заявил глава Северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк.

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«Я мог бы сказать, что в плане обычных вооружений и оружия большой дальности действия они [ВС РФ] располагают значительными возможностями. <…> Это причина, по которой я не стал бы недооценивать Россию», — пояснил он во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Также Ванхёрк оценил военное обеспечение другого противника США — Китая. По его словам, хотя армия КНР не находится «на подъеме», Пекин стремится к тому, чтобы на равных конкурировать с Вашингтоном.

Ранее, 20 июля, китайские эксперты оценили возможности новейшего ракетного комплекса «Сармат», поступившего в распоряжение российских ВС. По мнению аналитиков, данная боевая система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Также прозвучало мнение, что на данный момент «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на земле.

Отмечается, что информация о развертывании комплексов «Сармат» взволновала многие западные страны, в особенности страны Европы и США, так как подобного оружия у них не появится в течение нескольких десятков ближайших лет.

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

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