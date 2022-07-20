В Китае оценили возможности российского ракетного комплекса «Сармат»

Президент Владимир Путин может одним звонком парализовать половину территории США, сообщает китайское агентство Baijiahao.

«Россия может парализовать половину территории США, и для этого президенту РФ Владимиру Путину достаточно сделать всего один звонок», — сообщает издание.

Автор публикации напомнил, что совсем недавно Вооруженные силы РФ приняли на вооружение новейший комплекс «Сармат». По мнению китайских аналитиков, новая ракетная система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Эксперты также сходятся во мнении о том, что на данный момент «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле.

Китайские эксперты также отмечают, что информация о развертывании комплексов «Сармат» взволновало многие западные страны, в особенности, страны Европы и США, так как подобного оружия у них не появится в течение нескольких десятков ближайших лет.

Ранее, 21 июня, президент РФ Владимир Путин объявил, что первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Ранее, 25 июня на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия госкорпорации приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.