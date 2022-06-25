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Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Предприятия «Роскосмоса» приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом 25 июня сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство в Красноярском крае до конца текущего года.

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин отметил, что в настоящее время «Роскосмос» ведет подготовку ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где к ракете будут повышены согласованные с Минобороны РФ (является заказчиком) требования «в определенных моментах».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». После этого президент РФ Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. По его словам, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября Рогозин назвал ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Глава «Роскосмоса» обратил внимание на «уникальную дальность и скорость подъема ракеты». По его словам, «Сармат» преодолевает любую систему противоракетной обороны.

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