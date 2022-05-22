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Каракаев рассказал о возможности «Сармата» летать через Северный и Южный полюс

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В ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехваты новейшей российской баллистической ракеты Сармат. Об этом заявил командующий ракетными войскам стратегического назначения Сергей Каракаев. Он отметил, что за счет энерговооруженности траектория ракеты «Сармат» может меняться, передает телеканал «Известия». Она может летать через Северный полюс и при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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