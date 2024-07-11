В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии
Планы Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ нацелены на нанесение ущерба безопасности России. Как отметил замглавы МИДа Сергей Рябков в четверг, 11 июля, РФ в «спокойном ключе», профессионально разработает военный ответ.
«Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», — сказал он на полях X Парламентского форума БРИКС, его слова приводит ТАСС.
Замглавы МИД РФ также назвал планы о размещении американских ракет одним из элементов запугивания, но это не повторит опыт холодной войны. По словам дипломата, характер реакции России будет определяться «в спокойном ключе, профессионально». Военные уже взяли в работу это сообщение, ситуация будет анализироваться.
«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую угрозу», — объяснил Рябков.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Комментируя это, в Совете Федерации заявили о наличии у Москвы ответа на размещение США оружия в ФРГ. Как отметил в разговоре с «Известиями» зампред комитета по международным делам Андрей Климов, размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.
Агентство Bloomberg 18 июня писало, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года. Сообщалось, что армия Соединенных Штатов не смогла достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) до октября 2025 года.
В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что создание российского ракетного комплекса «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны.