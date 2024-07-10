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В СФ заявили о наличии у Москвы ответа на размещение США оружия в ФРГ

Сенатор Климов: у России есть немало ответов на размещение США вооружений в ФРГ
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Фото: TASS/ABACA
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Размещение американских дальнобойных вооружений на территории Германии в 2026 году станет угрозой для России, но у Москвы есть немало ответов. Об этом 10 июля заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Политик напомнил, что США всегда считали Россию своим противником.

«Они это еще в 2018 году закрепили в своем законе и продолжают гнуть свою линию. Любое оружие, размещенное близко к нашим границам, — это угроза», — отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза. «Но они сами живут в стеклянном доме, и у нас есть немало вариантов ответа на вот такие вызовы», — добавил он.

Сенатор подчеркнул, что наблюдается гонка вооружений, но это стало выбором Вашингтона, который хочет не просто сдерживать Россию, но и уничтожить ее.

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О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил ранее в среду. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

При этом ранее, 18 июня, агентство Bloomberg писало, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года. Сообщалось, что армия Соединенных Штатов не смогла достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) до октября 2025 года.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что создание российского ракетного комплекса (РК) «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны.

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