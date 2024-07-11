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Посол Антонов назвал ошибкой планы США разместить ракеты в Германии

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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Решение США разместить с 2026 года ракеты средней и меньшей дальности на территории Германии — серьезная ошибка Вашингтона, напрямую угрожающая международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом 10 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Как отметил дипломат, американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений, забывая, что это может стать «детонатором» неконтролируемой эскалации на фоне обострения напряженности отношений между Россией и НАТО.

«Решение по развертыванию с 2026 года средств поражения дальнего радиуса действия в Германии бьет наотмашь по российской приверженности мораторию на размещение наземных РСМД», — написал он, напомнив, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал востребованность активных усилий по снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетного оружия.

Антонов заявил, что вместо стремления к миру, которое много раз демонстрировала Россия, американцы вступили на опасную тропу милитаризма, игнорируя возможность минимизировать негативные последствий развала Договора о РСМД.

«Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов? Это не бряцание оружием, а простая логика нормального человека», — резюмировал он.

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Ранее 10 июля в Совете Федерации заявили о наличии у Москвы ответа на размещение США оружия в ФРГ. Как отметил в разговоре с «Известиями» зампред комитета по международным делам Андрей Климов, размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил ранее в среду. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Агентство Bloomberg 18 июня писало, что первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года. Сообщалось, что армия Соединенных Штатов не смогла достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) до октября 2025 года.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что создание российского ракетного комплекса «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны.

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