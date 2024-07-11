Глава минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских ракет
США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе. Об этом 11 июля сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью радио Deutschlandfunk.
«Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия», — передает его слова издание Welt.
Он также подчеркнул, что оборонное ведомство страны на фоне изменений нуждается в увеличении бюджета. По словам министра, всё, что не инвестируется в оборону ФРГ сейчас, может привести к негативным последствиям через несколько лет.
При этом Писториус заявил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе». Чиновник также предположил, что любой другой президент США, с наибольшей вероятностью, не будет пересматривать текущие договоренности.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
В МИД РФ в свою очередь предупредили о военном ответе на планы США. Замглавы ведомства Сергей Рябков указал на то, что действия Пентагона нацелены на нанесение ущерба безопасности России. По словам дипломата, характер реакции России будет определяться «в спокойном ключе, профессионально».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» также подтвердил, что у Москвы есть ответ на подобные выпады. Он добавил, что размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.