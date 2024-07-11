Реклама
Прямой эфир
Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Общество
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Общество
В Калининграде назначили врио ректора БФУ им. И. Канта
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Мир
СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

Глава минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских ракет

Писториус: оружие США будет размещено в Германии на ротационной основе
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе. Об этом 11 июля сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью радио Deutschlandfunk.

«Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия», — передает его слова издание Welt.

Он также подчеркнул, что оборонное ведомство страны на фоне изменений нуждается в увеличении бюджета. По словам министра, всё, что не инвестируется в оборону ФРГ сейчас, может привести к негативным последствиям через несколько лет.

При этом Писториус заявил, что решение Вашингтона «закроет серьезный пробел в возможностях в Европе». Чиновник также предположил, что любой другой президент США, с наибольшей вероятностью, не будет пересматривать текущие договоренности.

Поворот на бундесвер: зачем Германия перебрасывает в Литву армейскую бригаду
В Вильнюс прилетели 20 немецких солдат

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

В МИД РФ в свою очередь предупредили о военном ответе на планы США. Замглавы ведомства Сергей Рябков указал на то, что действия Пентагона нацелены на нанесение ущерба безопасности России. По словам дипломата, характер реакции России будет определяться «в спокойном ключе, профессионально».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» также подтвердил, что у Москвы есть ответ на подобные выпады. Он добавил, что размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024