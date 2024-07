Врач Байдена опроверг внеочередной осмотр президента экспертом по Паркинсону

Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом в январе не для приема президента США Джо Байдена, однако глава государства встречается с ним в рамках ежегодных осмотров. Об этом 9 июля заявил личный врач американского лидера Кевин О'Коннор.

«Доктор Канард был тем специалистом-неврологом, который осматривал президента Байдена при каждой его ежегодной медицинской проверке. Его наблюдения публиковались каждый раз, когда я распространял результаты ежегодного осмотра президента. Президент Байден не проходил осмотров у невролога, кроме как в рамках ежегодных медицинских проверок», — говорится в письме О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 8 июля также опровергла болезнь Паркинсона у Байдена. В то же время подтвердить визиты Каннарда она отказалась, якобы из соображений безопасности.

При этом газеты New York Post и The New York Times опубликовали данные, согласно которым эксперт по болезни Паркинсона посещал администрацию президента восемь раз с прошлого лета по весну текущего года. Так, Каннард минимум единожды проводил встречу с личным терапевтом Байдена. Согласно журналу посетителей Белого дома от 17 января, на встрече также присутствовал кардиолог Джон Э. Этвуд.

Журналисты New York Post, среди прочего, указывают, что последняя статья невролога была опубликована в августе 2023 года и посвящалась ранней стадии болезни Паркинсона. Ронни Джексон, врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, в беседе с изданием подчеркнул, что если узконаправленный специалист встречался с О'Коннором, то наверняка речь шла о главе государства.

Кроме того, Джексон заявил журналистам, что О'Коннор вместе со семьей Байдена, в том числе его супругой Джилл, пытается скрыть проблемы со здоровьем президента.

«О'Коннор для Джилл Байден как сын — она любит его. Это безумие. Кевин О'Коннор занял свой пост в первый день президентства Байдена, потому что они знали, что могут доверять Кевину, говорящему и делающему всё, что нужно сказать или сделать, и скрывающему всё, что нужно скрыть. Он часть семьи Байденов», — заключил Джексон.

В конгрессе США также подозревают, что связь О'Коннора с семьей президента могла повлиять на медицинские оценки здоровья Байдена, который «выглядел нездоровым» во время недавних теледебатов с Трампом. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом президента Джеймсом.

В тот же день Джо Байден сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он поделился, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом.