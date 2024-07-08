Врача Байдена пригласили на дачу показаний о здоровье президента в конгресс США

Республиканец от штата Кентукки, председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер пригласил врача президента страны Кевина О'Коннора на дачу показаний о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, опубликованном 7 июля.

Отмечается, что чиновники подозревают О'Коннора в том, что его участие в деловых схемах семьи Байдена повлияло на медицинские оценки здоровья главы государства.

«После вызывающего беспокойство выступления президента Байдена на дебатах против бывшего президента Дональда Трампа 27 июня журналисты поспешили сообщить о том, что американцы видели ясно в течение многих лет: президент выглядит нездоровым», — подчеркнул председатель комитета Комер.

По его словам, американцы сомневаются в возможностях действующего президента руководить страной. При этом в феврале доктор О'Коннор, по данным надзорного комитета, докладывал, что Байден — «здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который по-прежнему в форме».

Кроме того, 3 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что она разговаривала с доктором О'Коннором и что президент Байден не проходил оценку с февраля этого года. Среди прочего отмечается, что медик никогда не рекомендовал президенту пройти когнитивный тест.

По информации ведомства, до своей текущей деятельности О'Коннор вместе с братом президента Джеймсом Байденом был причастен к LLC Americore Health, которая ранее управляла сельскими больницами, а сейчас находится в процедуре банкротства.

«Заявления пресс-секретаря Белого дома и президента Байдена кажутся непоследовательными, и комитет стремится понять степень вашей роли в Белом доме в настоящее время. Учитывая ваши связи с семьей Байденов, комитет также стремится понять, в состоянии ли вы предоставить точные и независимые обзоры пригодности президента к службе», — заявил Комер.

Так, врачу требуется предоставить все имеющиеся у него документы относительно Джеймса Байдена и Americore Health и под запись ответить на вопросы адвоката комитета.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Затем, 5 июля, сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.