В Белом доме ответили на опасения о состоянии Байдена в преддверии саммита НАТО

Американскому президенту Джо Байдену не нужно убеждать сторонников в способности исполнять обязанности главы страны после провальных дебатов Дональдом Трампом — факт того, что лидеры стран НАТО съезжаются в Вашингтон на саммит, уже доказывает их признание лидерства США, заявил 8 июля координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби.

«Подобный вопрос предполагает, будто нужно их убеждать в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это подходящий случай», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте Белого дома и на YouTube-канале.

Кирби добавил, что на саммите НАТО Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на совместном брифинге с Кирби заявила, что президент Байден и его врач заявили об отсутствии необходимости в когнитивных тестах для главы Белого дома.

«Президент не лечится от болезни Паркинсона, не принимает препаратов от этого заболевания, он проходит осмотр у врача дважды в неделю, последний раз это было в прошлый понедельник. Так же он посещал врача через несколько дней после дебатов», — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что невролог Байдена не выявил у него признаков склероза или болезни Паркинсона. Общие медобследования за три года этого не выявили, а в последнем заключении в феврале 2024 года невролог написал, что после тщательного обследования не было признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона или склероз, подчеркнула пресс-секретарь.

8 июля Джо Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он сообщил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Ранее в этот день стало известно, что доктора американского лидера Кевина О'Коннора пригласили на дачу показаний в конгресс США. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом Байдена Джеймсом. По мнению конгрессмена Джеймса Комера, это могло повлиять на медицинские оценки состояния здоровья президента, который «выглядел нездоровым» во время теледебатов с оппонентом Трампом.

Кроме того, издание Axios накануне сообщило, что Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные материалы от своих помощников с инструкцией, как добраться до трибуны на сцене.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.