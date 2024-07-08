Реклама
Прямой эфир
Мир
В США проверят 2600 самолетов Boeing из-за риска отказа кислородной маски
Мир
Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Происшествия
Пушилин сообщил о трех пострадавших в Горловке от удара ВСУ
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Дроновка Белгородской области
Политика
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией
Мир
В ГД отреагировали на визит Орбана в Китай после встречи с Путиным
Спорт
Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Мир
В Белом доме ответили на опасения о состоянии Байдена в преддверии саммита НАТО
Мир
В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Мир
СМИ сообщили о краже хакерами 10 млрд паролей пользователей по всему миру
Общество
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Мир
СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели
Армия
Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Общество
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Мир
Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
Мир
В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Сюжет:

В Белом доме ответили на опасения о состоянии Байдена в преддверии саммита НАТО

Белый дом: Байдена не лечили от Паркинсона, нет никаких признаков болезни
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому президенту Джо Байдену не нужно убеждать сторонников в способности исполнять обязанности главы страны после провальных дебатов Дональдом Трампом — факт того, что лидеры стран НАТО съезжаются в Вашингтон на саммит, уже доказывает их признание лидерства США, заявил 8 июля координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби.

«Подобный вопрос предполагает, будто нужно их убеждать в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это подходящий случай», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте Белого дома и на YouTube-канале.

Кирби добавил, что на саммите НАТО Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на совместном брифинге с Кирби заявила, что президент Байден и его врач заявили об отсутствии необходимости в когнитивных тестах для главы Белого дома.

«Президент не лечится от болезни Паркинсона, не принимает препаратов от этого заболевания, он проходит осмотр у врача дважды в неделю, последний раз это было в прошлый понедельник. Так же он посещал врача через несколько дней после дебатов», — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что невролог Байдена не выявил у него признаков склероза или болезни Паркинсона. Общие медобследования за три года этого не выявили, а в последнем заключении в феврале 2024 года невролог написал, что после тщательного обследования не было признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона или склероз, подчеркнула пресс-секретарь.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

8 июля Джо Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он сообщил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Ранее в этот день стало известно, что доктора американского лидера Кевина О'Коннора пригласили на дачу показаний в конгресс США. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом Байдена Джеймсом. По мнению конгрессмена Джеймса Комера, это могло повлиять на медицинские оценки состояния здоровья президента, который «выглядел нездоровым» во время теледебатов с оппонентом Трампом.

Кроме того, издание Axios накануне сообщило, что Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные материалы от своих помощников с инструкцией, как добраться до трибуны на сцене.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024