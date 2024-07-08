Axios узнал о создании для Байдена инструкций перед мероприятиями

Президент США Джо Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные материалы от своих помощников с инструкцией, как добраться до трибуны на сцене. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил портал Axios.

Отмечается, что представители Белого дома перед каждым мероприятиям Байдена направляют организаторам шаблон. Далее сотрудники при подготовке следуют инструкции и создают собственные материалы для президента. Портал также публикует фотографии двух страниц такой памятки, где изображена сама сцена и «дорога» к ней.

«Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить в помещение и выходить из него», — поделился с Axios сотрудник, который помогал в организации.

Первые теледебаты между Байденом и его главным оппонентом на должность президента США Дональдом Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Затем, 5 июля, сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.