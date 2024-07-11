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В конгрессе США рассказали о беспокойстве лидеров НАТО состоянием Байдена

Спикер Джонсон: лидеры стран НАТО обеспокоены состоянием Байдена
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Лидеры стран Североатлантического альянса выражают беспокойство о состоянии президента США Джо Байдена и его способности руководить государством. Об этом в среду, 10 июля, сообщил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.

«Все эти лидеры НАТО находятся здесь (на саммите. — Ред.), на Капитолийском холме, как вы знаете. Это иностранные лидеры — премьер-министры, главы государств, — они говорят нам в частном порядке, что они глубоко обеспокоены», — приводит его слова The Hill.

По словам спикера, представители Демократической партии находятся в замешательстве. Они не знают, что делать после выступления действующего главы государства на дебатах со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«У них нет плана Б, но они знают, что у них серьезная проблема», — подчеркнул Джонсон.

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27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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