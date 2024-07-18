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Вогнали в порт: ФСБ вскрыла коррупцию в порту Махачкалы

Что известно о пойманном на взятке дагестанском полицейском
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Коррупционный скандал разразился в Дагестане — по подозрению в получении взятки задержан замначальника транспортной полиции Махачкалы. Казбека Мурзаева, отвечавшего за безопасность в порту, подозревают в том, что он за вознаграждение закрывал глаза на перегрузку судов и прочие нарушения. Подробности расследования — в материале «Известий».

За что задержали

Басманный суд столицы заключил под стражу заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Офицер ранее был задержан в Дагестане и доставлен в столицу.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года», — сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах, высокопоставленного полицейского задержали еще в июне в Махачкале. По версии следствия, он получил в несколько траншей взятку в 13 млн рублей от представителей компании «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт».

Мурзаева Казбека Мурзаевича

Задержанный замначальник транспортной полиции Махачкалы Мурзаев Казбек Мурзаевич

Фото: t.me/moscowcourts

За вознаграждение Мурзаев оказывал общее покровительство — не обращал внимания на перегруз судов и прочие нарушения в деятельности предприятий.

В Управлении на транспорте по СКФО подтвердили выявление факта противоправной деятельности руководителя полиции.

«Информируем, что приказом начальника УТ МВД России по СКФО от 26 июня 2024 года сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении управления.

По данным «Известий», задержание проводили оперативники управления «М» ФСБ России. Решение об этапировании в Москву было принято для объективного и всестороннего расследования антикоррупционного дела.

фсб россии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Он давно находился в поле зрения силовиков, информация о его коррупционной деятельности поступала регулярно, — сообщил собеседник «Известий». — Реализация информации совпала с усилением антикоррупционной работы в регионе после теракта.

Источник уточнил, что напрямую с терактами 23 июня задержание Мурзаева не связано.

Во время следственных мероприятий в отношении Мурзаева также было обнаружено около 4 г наркотического вещества растительного происхождения, однако на текущий момент статья о незаконном обороте наркотиков офицеру полиции не инкриминируется.

Спонсор турниров

Казбек Мурзаев сделал головокружительную карьеру по республиканским меркам. Одним из первых его руководящих постов стала должность начальника подразделения по делам несовершеннолетних в Бабаюртовском районе. Затем так же он стал руководителем райотдела полиции. На местных соревнованиях молодежи по боксу за самые красивые поединки юные спортсмены получали специальную денежную премию от шефа полиции Мурзаева.

В Бабаюртовском районе он прослужил до 2017 года, после чего перешел в транспортную полицию, где занял кресло начальника отдела по делам несовершеннолетних.

мвд россии нашивка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Со временем он получил желанное назначение в порт, которого ждал несколько лет, рассказал источник «Известий». Почти сразу он попал в поле зрения антикоррупционных подразделений. Между тем офицер был на хорошем счету в регионе. Например, в марте 2022 года получил памятные именные часы от главы республики «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Следствие устанавливает активы, которые принадлежат Мурзаеву.

Закрытый объект

Махачкалинский порт — один из самых закрытых объектов в республике. Это единственный незамерзающий глубоководный российский порт на Каспии с круглогодичной навигацией. Порт остается важнейшим звеном транспортной логистики товарооборота с Ираном, Закавказьем и Средней Азией. Порт принимает суда длиной до 150 м и с осадками до 4,5 м. В структуру порта входят: сухогрузная гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т грузооборота в год; причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров до 1,2 млн т; железнодорожный и автопаромный терминал в 1,3 млн т; зерновой терминал в 500 тыс. т. На шести причалах общей протяженностью более 900 м одновременно можно обрабатывать шесть судов.

Махачкалинский морской торговый порт
Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В марте 2024 года был подписан указ о создании новой компании «Север — Юг», которая получит 100% акций Махачкалинского морского торгового порта. Ранее порт принадлежал Росимуществу.

«Порт-Петровск», представитель которого также фигурирует в расследовании, занимается выловом рыбы, ее переработкой и консервированием.

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